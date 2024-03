La Voyager 1 della NASA invia un messaggio leggibile alla Terra dopo 4 mesi di insensatezze

(Di sabato 16 marzo 2024) La comunicazione1 riprendedi silenzioquattrodi problematiche, laha finalmente ricevuto un segnale chiaro dsonda spaziale1. La sfida tecnicanavicella spaziale Dal novembre 2023,1 ha riscontrato problemi con i suoi computer di bordo, rendendo i dati trasmessiinutilizzabili. Decodifica del nuovo segnale In risposta a un comandoto il 1° marzo, laha decodificato un nuovo segnale d1, aprendo nuove prospettive per risolvere i problemi di comunicazione. Risoluzione dei problemi informatici La ...

Dalla sonda Voyager 1 un indizio per risolvere il guasto

Sembra avvicinarsi una soluzione per l’enigmatico problema di comunicazione che dallo scorso novembre impedisce alla sonda Voyager 1 della Nasa di inviare dati intelligibili dallo spazio interstellare ...swissinfo.ch

Das Signal e la doppia spiegazione del finale per la serie Netflix: Quelle della figlia indicavano il luogo ... Non arriva però ciò che si aspettavano: la Sonda Voyager 1, inviata nello spazio dalla NASA il 5 settembre 1977 per sorvolare Giove, Saturno e il satellite ...movieplayer

La Nasa ha decifrato un misterioso messaggio di Voyager 1: La sonda ha smesso di comunicare con la Terra diversi mesi fa, inviando però una serie incomprensibile di zeri e uno. Ora l'agenzia spaziale ha finalmente capito di che si tratta ...wired