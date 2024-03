(Di sabato 16 marzo 2024) PISTOIAin piazza per protestare nei confronti della Provincia e far sentire - in maniera assolutamente civile e rispettosa - la loro, di fronte ad una situazione non più tollerabile. Erano in una cinquantina ieri mattina in Piazza San Leone, muniti di bandiere, cartelloni e trombette, gli alunni dell’Istituto professionale De Franceschi-Pacinotti di via Dalmazia, dove non se la passano affatto bene, fra inflitrazioni nelle classi che creano umidità e laper le serre che ormai non funziona più. "I problemi sono molti, a cominciare dal fatto che laper riscaldare le serre èda un mese e mezzo - racconta Alessio Mantellassi, rappresentante d’istituto - La scuola da sola non si può permettere di comprarne una nuova e lo stesso discorso vale per la Provincia. Ma noi ...

La voce degli studenti. Infiltrazioni e caldaia rotta

