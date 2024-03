La vera primavera può attendere | da lunedì tutto cambia | di nuovo Le previsioni meteo in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Milano – Dopo tre week-end consecutivi nel segno della pioggia e (a quote medio-alte) della neve, finalmente i lombardi si stanno godendo un sabato di sole e temperature primaverili (sebbene nelle prime ore del mattino e in serata il termometro torni ad abbassarsi sensibilmente). Ma quanto durerà questo assaggio di bella stagione? Non molto, stando alledi Arpa. Ma scendiamo nel dettaglio. Domani, domenica 17 marzo, “torneranno correnti più umide dall'Atlantico ad accompagnare una nuvolosità diffusa e a tratti compatta, tuttavia in un contesto di generale assenza di piogge. Quest'ultime potrebbero raggiungere lain forma isolata18 marzo, quando un debole impulso perturbato atlantico proverà a valicare le Alpi, apportando inoltre un rinforzo dei venti in montagna e localmente ...