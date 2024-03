La Statale apre a San Siro l’Hub talenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) L’universitàuno sportello di orientamento scolastico e professionale per gli under 29 a San, nell’area di piazzale Selinunte. Si chiama Hub deie trova spazio all’Off campus del Politecnico (grazie anche a un nuovo patto di collaborazione firmato dai due atenei per rafforzare la presenza in quartiere). Il nuovo servizio è gestito in collaborazione con Mestieri Lombardia, agenzia non profit per il lavoro, e si aggiunge al supporto ai doposcuola della Rete QuBì Municipio 7 e al potenziamento dei percorsi di alfabetizzazione e competenze linguistiche, in particolare per le donne. Il 50% della popolazione nella zona è di origini straniere, sono 85 le nazionalità presenti. Per supportare i più giovani, evitando la dispersione scolastica e l’emarginazione, è stato ideato...