La staffetta mista del Triahlon Azzurro vola a Parigi 2024 | è un risultato storico

(Di sabato 16 marzo 2024) Ladel Triathlone l’Italia Team tocca quota 200 atleti. A seguito della cancellazione per maltempo della tappa del World Triathlon Championship Series, Para Cup and Mixed Relay di Abu Dhabi, si è chiusa la stagione ufficialmente e sono stati chiusi i Ranking delle Staffette. Viene congelata allora la classifica e l’Italia è rientrata nelle migliori sei nazioni (preceduta da Gran Bretagna, seconda ai Mondiali del 2022, Germania vincitrice del Mondiale 2023 e Francia, Paese ospitante). Come riporta Agc – coni.it ‘E’ unper la FITRI che, per la prima volta, qualifica i suoi atleti senza dover accedere tramite ripescaggi e ranking individuali e che vedrà la propria squadra prendere parte alla ...