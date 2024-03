La solidarietà di Evam Una speciale Fonteviva a favore degli alluvionati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) L’acquaa sostegnotoscani. ‘Water for Tuscany’ è l’iniziativa sostenuta da Comune di Massa,e Misericordia di Campi Bisenzio indelle famiglie colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso. La calamità che ha interessato la regione ha causato esondazioni di fiumi, danni e vittime. "Vogliamo dare un segnale positivo – spiega il presidente di, Massimo Gelati –. Dai danni causati dall’acqua a questo elemento simbolo di rinascita che contribuisce allo sviluppo del territorio. A un anno di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione diamo il via all’iniziativa che porterà fondi e ricavato alla Misericordia di Campi Bisenzio". Famiglie e piccole realtà produttive messe in ginocchio dalla furia dell’acqua e del fango che in poco tempo ha ...