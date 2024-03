“La sinistra woke cancella la realtà” La lezione di Giuliano Ferrara

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 16 marzo 2024) Qualche giorno fa, presso la sede di Confedilizia, si è tenuta la presentazione del libro di Giovanni Sallusti Mi mancano i vecchi comunisti. Confessione inaudita di un libertario. Ospitati dal presidente Giorgio Spaziani Testa, sono intervenuti, con l’autore,e Luciano Violante. Riportiamo qui, in alcune clip, i principali passaggi dei brillantissimi interventi di. Il fondatore del Foglio è anche l’autore della prefazione al libro di Sallusti. Chi meglio di lui? Proveniente da una famiglia dell’aristocrazia del Partito, è stato giovane e importante dirigente nazionale del PCI in particolare a Torino negli anni difficilissimi del terrorismo. Allontanatosi progressivamente dal Partito, si avvicinò a quello che era stato l’arcinemico dei comunisti italiani, ossia Bettino Craxi, per poi divenire ministro nel primo ...