La sindaca si prepara al grande saluto | Ho rinnovato tutto nella tradizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ”, intona il cantautore Antonello Venditti in un suo famoso brano. E forse questo giro non sarà neppure troppo (cronologicamente) immenso per Brenda Barnini: c’è chi se lo immagina, c’è chi lo spera e c’è chi lo teme... "Di sicuro la passione e l’impegno per la politica restano oltre il 9 giugno – ripete come un mantra –. La mia storia è iniziata ben prima di questi dieci anni empolesi e spero di poter continuare a mettere a disposizione la mia esperienza ad altri (o magari alti, aggiungiamo noi, ndr) livelli di amministrazione". Insomma, il posto fisso al Municipio di Pontedera potrebbe pure aspettare. Ma mentre si gode gli ultimi mesi di mandatosua adorata città, latira la somme cercando di mettere nero su bianco la storia di questi cinque anni in un manifesto già ...