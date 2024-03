La “Settimana del cervello“ si conclude con i laboratori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Chiude oggi la “del”, l’evento su scala mondiale organizzato a Lucca da IMT Alti Studi. Ultimo appuntamento stamani in San Francesco (ore 10.30) con ilo interattivo dal titolo “Scolpiamo le emozioni. Giochiamo tra scultura e neuroscienze”, a cura dell’associazione “Artebambini”. A proposito di bambini, si registra il grande successo per iche hanno condotto i bambini di età tra 6 e 11 anni alla scoperta di come funziona il. Un successo inaspettato e gradito, da parte degli organizzatori, in primis dal professor Pietro Pietrini direttore del Molecolar Mind Laboratory e dal responsabile deiprofessor Davide Bottari, ricercatore in neuroscienze cognitive, coadiuvato da dottorande e dottorandi. I...