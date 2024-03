La Salernitana è quasi in Serie B | perde 1-0 contro il Lecce | fischi all’Arechi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2024) Lain casa 1-0 uno degli scontri diretti,ildi Gotti. Fatale l’autogol del difensore granata Gyomber al 17esimo del primo tempo. La squadra di Liverani tiene in mano la partita, anche con una vantaggiosa percentuale di possesso palla rispetto al club salentino. Tuttavia, non riesce a trovare il gol e si avvicina sempre di più allaB. A fine gara,da parte dei tifosi allo Stadio Arechi. Il club di Iervolino non si schioda dall’ultimo posto, è a 14 punti a -11 dalla zona salvezza, occupata al momento dall’Empoli. Mancano nove partite al termine del campionato. Il, invece, sale al 13esimo posto con 29 punti. Laaffronterà nelle prossime giornate Bologna, Sassuolo, Lazio, Fiorentina, Frosinone, ...