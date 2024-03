La Russia ha gioco facile se la società è divisa. Parla Ciaran Martin

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 16 marzo 2024) “Uno dei motivi per cui i russi sono riusciti a destabilizzare la politica americana è che l’America è già fortemente polarizzata e politicizzata”. A spiegarlo a Formiche.net è, primo direttore (dal 2016 al 2020) del National Cyber Security Centre, l’agenzia per la cybersicurezza nazionale del Regno Unito, e oggi professore della Blavatnik School of Government presso l’Università of Oxford. “È molto più difficile usare la tecnologia per dividere unache non è già profondamente lacerata”, aggiunge. Come affrontare questa sfida? Il fatto che ci troviamo in un ambiente molto carico sottolinea l’importanza di impegnarsi in un approccio globale, che coinvolga l’intera, per affrontare questi problemi. Ciò comporta la promozione di un discorso politico più civile e l’avvio di conversazioni ...