La rivoluzione di Maia Sandu per difendere la Moldova da un attacco di Putin

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) Lo scorso sette marzoed Emmanuel Macron hanno presentato l’accordo bilaterale di difesa tra Parigi e Chi?in?u. Per laè un passo in avanti sia nelle relazioni con l’Occidente che sul piano della sicurezza territoriale, messa in discussione dalla minaccia russa e dai tentativi di sabotaggio interno condotti dagli alleati dinel paese. «L’incrollabile supporto» della Francia verso lasi traduce con l’invio di un rappresentante militare francese sul territorio, l’addestramento delle truppe moldave e la fornitura di armi per l’esercito a cui si sommano investimenti in progetti ferroviari, energetici e di approvvigionamento (nello specifico, l’estrazione di risorse naturali) per contribuire allo sviluppo strutturale del Paese alleato. L’accordo è l’ultima iniziativa in ...