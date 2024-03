La protesta dei giostrai . Sfilata nelle vie di Como

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Hanno sfilato in corteo lungo il centro città annunciati dal suono incessante dei clacson, e accompagnati da cartelli con poche parole di rivendicazione del loro diritto al lavoro. Alladei lavoratori del luna park, ieri tra le 13 e le 16 hanno partecipato più di trenta tra motrici, furgoni e mezzi pesanti. "Scusate il disturbo – scrivevano sui cartelli affissi sui camion – la colpa è del vostro sindaco. Il luna park dinon deve morire", o ancora "Stiamo rivendicando il nostro diritto al lavoro". Il corteo ha seguito il tragitto concordato con la Questura: partito alle 13 dall’area tradizionalmente destinata al luna park, nell’ex Piazza d’Armi in via Sportivi Comaschi, è sceso da via Napoleona, e poi lungo via Milano, via Nazario Sauro, con transito davanti al Comune, per arrivare in piazza Cavour. Da qui, Lungo Lario Trento, e viale ...