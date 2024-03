(Di sabato 16 marzo 2024) Ladi Stato, con un post sui social,oggi, agente di scorta di Aldo Moro, ucciso il 16 marzo 1978 insieme ad altri quattro poliziotti nell'agguato di via, conclusosi con il rapimento del presidente della Dc. "Erano circa le 9:00, quel mattino del 16 marzo 1978 - si legge nel post - quando un gruppo di brigatisti fece, in viaa Roma, contro le auto su...

La Polizia ricorda la strage di via Fani: così Raffaele Iozzino rispose al fuoco dei terroristi

La Polizia di Stato, con un post sui social, ricorda oggi Raffaele Iozzino, agente di scorta di Aldo Moro, ucciso il 16 marzo 1978 insieme ad altri quattro ...gazzettadelsud

Spot in tv e controlli: un altro giro di vite per fermare le truffe nel Fermano: FERMO Prefettura, Comune di Fermo, forze di Polizia e anche Piero Massimo Macchini insieme per cercare di mettere in campo le maggiori azioni possibili per contrastare il fenomeno delle truffe ...corriereadriatico

La Polizia di Stato al Festival "Cortinametraggio". Ecco il trailer di "Medley": (Agenzia Vista) La Polizia di Stato rinnova la sua presenza al “Cortinametraggio ... un giovane poliziotto e un anziano malato da Alzheimer e l'intreccio dei loro ricordi personali, in un racconto che ...stream24.ilsole24ore