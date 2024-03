La polemica corre sul bus | Brianza divisa alle gare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) No a unain 3 e no all’immobilismo sul futuro del servizio dei bus sul territorio. Il Pd si scaglia con forza contro lo spacchettamento del territorio previsto dall’Agenzia Tpl per l’assegnazione del prossimo appalto del trasporto pubblico locale: nella nuova gara per il servizio, infatti, la provincia brianzola sarà sudin 3 lotti distinti di affidamento. Una scelta che per il Pd rischia di penalizzare il territorio. Nel mirino "l’inerzia colpevole della destra brianzola, dannosa per i cittadini". I dem accusano il centrodestra, che guida la Provincia, di "dormita colossale" su una questione che tocca direttamente moltissimi abitanti, provocata da un disinteresse per il trasporto pubblico e da un’attenzione dedicata solo alla nuova autostrada Pedemontana. "Sul trasporto pubblico locale la Provincia è ferma al ...