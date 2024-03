La Pantera sa soffrire e resiste Un brivido per un gol annullato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Pareggio a reti bianche per la Lucchese nell’anticpo del venerdì sera contro l’Entella. Rossoneri che ancora una volta erano alla ricerca di continuità, dopo i due pareggi e la vittoria di domenica scorsa. La squadra di Gorgone, che ritornava in panchina dopo i due turni di squalifica, ha bisogno di punti per rimanere in zona play-off. Il tecnico doveva fare a meno di Sabbione (problema a una spalla) e di Visconti e Fazzi che lamentavano un guaio muscolare, con il primo costretto ad uscire nel primo tempo contro l’Olbia. Ritornano in campo Quirini e Tumbarello che hanno scontato il turno di squalifica. Così troviamo Chiorra in porta; difesa a quattro con: Quirini e De Maria sugli esterni, Tiritiello e Benassai al centro. Stessa difesa della scorso anno, schierata nella fase finale del campionato da Maraia. Nel mezzo al campo Tumbarello, Gucher e Astrologo, preferito a Cangianiello. ...