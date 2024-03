La notizia che sa d’addio tra Meta e il mondo delle news

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 16 marzo 2024) Laera nell’aria.ha deciso di chiudere ulteriormente la porta alnotizie e dei giornali. Le ultime vicissitudini riguardano nello specifico la chiusura di Facebook, la sezione ad hoc per gli editori sul social network ideato da Mark Zuckerberg, in Australia e negli Stati Uniti, ovvero in due stati che rappresentato unaquote di mercato più significative per la piattaforma. Si tratta di una decisione che affonda le sue radici nel passato: nei mesi scorsi,aveva annunciato la dismissione di Instant Articles (che era diventata unafonti più significative di traffico per gli editori digitali) e di CrowdTangle (i cui account in Italia verranno definitivamente archiviati a partire dal mese di agosto 2024). ...