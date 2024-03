La Meloni sceglie la stessa dottoressa voluta da Conte. Durante la pandemia ha vaccinato la presidenza del Consiglio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) È una delle poche decisioni – forse l’unica – che hanno preso in comune Giuseppee Giorgia: la scelta del medico competente che deve effettuare la sorveglianza sanitaria alladeldei ministri. Laha infatti riaffidato, come pubblicato sulla sezione amministrazione trasparente di Palazzo Chigi, l’incarico, che prevede un compenso annuale di 35 mila euro più Iva, allaGiulia Castellani, che fu scelta dall’allora premiernel 2020. Ha curato anche la Farnesina per otto anni La Castellani ha un lungo curriculum da medico competente di Palazzo: per quattro anni ha svolto quella funzione alla Camera dei deputati, per 8 anni al ministero degli Esteri, per 7 anni presso l’Agenzia per l’Italia digitale, per due ...