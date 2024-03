La mamma di Greta attacca ancora Beatrice Luzzi | “Sei falsa!” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 16 marzo 2024) Marcella Bonifacio,diRossetti, al termine dell' ultima diretta del Grande Fratello, si è nuovamente scagliata contro. LadiA quanto pare la signora Marcella avrebbe ricevuto unda parte di un suo amico nel qualela accuserebbe di essere gelosa. Per questo motivo, ladiè intervenuta con unche trovate in chiusura del nostro articolo: Caraio non sono gelosa di niente! Premetto, e lo dico a tutti, io la gelosia, il sentimento della cattiveria, del rancore e ...