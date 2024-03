La lunga marcia Ue verso il mercato unico dei capitali L’analisi di Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 16 marzo 2024) In Europa si torna a parlare a livello istituzionale di unificazione dei mercati finanziari dei Paesi membri in unambiente governato da regole comuni e vigilato da autorità comuni. Il tema è stato ripreso dai due massimi organi finanziari e monetari dell’Unione europea, la Banca centrale europea e l’Eurogruppo nella formazione a 27 ministri delle Finanze, nella prospettiva di accelerare il passoun’effettiva integrazione dei mercati nazionali. L’integrazione è vista come condizione per rilanciare la competitività e l’efficienza dell’economia europea. Il confronto è con la grande vitalità delamericano, che attrae grandi e piccoli investitori dall’Europa come da altre parti del mondo, in quanto più degli altri si avvicina a quelle caratteristiche di ampiezza di partecipanti, profondità, resilienza e liquidità che si ...