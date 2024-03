La Lucchese pareggia a Chiavari con l’Entella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024), 15 marzo 2024 - Si allunga la striscia positiva per la formazione di Gorgone, che dalla trasferta dicontro la Virtus Entella torna con un pareggio ed un punto che permette di fare un altro piccolo passo in avanti in classifica.schierata con 4-3-3 con Chiorra in porta e difesa composta da Quirini, Tiritiello, Benassai e De Maria. A centrocampo Tumbarello, Gucher, Astrologo, in avanti il tridente formato da Disanto, ex di turno, Yeboah e Rizzo Pinna. Assenti Sabbione, che ha un problema alla spalla, Visconti e Fazzi che lamentano guai muscolari. I rossoneri provano subito a farsi vedere all’8’ con De Maria, ma il suo tiro di sinistro non cala e si spegne alto sopra la traversa.risponde all’11 con un colpo di testa di Corbari, ma l’occasione più pericolosa arriva al 17’. ...