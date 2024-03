La lezione di Francesca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) “I nostri ragazzi, ma tutti noi, abbiamo bisogno di valori in cui credere e di persone di valore a cui guardare con ammirazione e con la ferma convinzione di poter andare avanti sui nostri passi con le loro idee. Così facendo, la memoria diventerà impegno concreto e ricco di significato”. Parole dette ieri daAmbrosoli, ospite della Camminata contro le mafie a Cologno Monzese. Il padre Giorgio venne assassinato davanti alla sua casa di Milano. Quella sera dell’11 luglio 1979Ambrosoli aveva solo undici anni e oggi ricorda che “il 70% delle vittime delle mafie non ha ancora verità e giustizia dallo Stato per il quale ha dato la vita”. Proprio come successe al padre avvocato, incaricato dallo Stato di indagare sulle operazioni sospette condotte alla Banca Privata Italiana da Michele Sindona in un intricato groviglio di ...