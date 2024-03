La leghista Ceccardi parla di donne e Islam? Balliamo sulla tua tomba Minacciata di morte | non solo dagli arabi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Vietatore di, almeno per gli esponenti della Lega : sono arrivate minacce diall'euromentare Susanna, candidata alle europee di giugno. A denunciarlo la stessa politica toscana, ex sindaco di Cecina: "Dopo che ho fatto affiggere i manifesti rivolti allemusulmane con scritto in arabo 'in Europa hai gli stessi diritti di tuo marito', ho subìto minacce dida esponentie anche da italiani e durante l'8 marzo, con mia grande sorpresa, le femministe hanno invaso la città di Roma e imbrattato i miei manifesti. Sopra di essi ne hanno affissi altri a sostegno di Hamas e della Palestina, cosa incredibile per chi dovrebbe difendere i diritti delle. Ho ricevuto in passato minacce con ...