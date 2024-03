La Lazio rialza la testa! Castellanos decisivo contro il Frosinone

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024) Latorna a vincere 2-3 dopo tre sconfitte consecutive e nella settimana caratterizzata dall’addio di Maurizio Sarri. Decisiva la doppietta diche trascina i biancocelestiil. SUCCESSO RITROVATO – Lain attesa di ufficializzare l’arrivo di Igor Tudor, torna a vincere 2-3il. I padroni di casa di casa sbloccano il risultato al 13? con Lirola, ma poco prima della fine del primo tempo, Mattia Zaccagni ritrova il gol in campionato con il gol del pareggio su assist di Guendouzi. Il secondo tempo regala tante emozioni, in particolare per i biancocelesti, che realizzano una doppietta con, rispettivamente al 57? e 62?. Al 70?, però, ilriapre la partita con la rete ...