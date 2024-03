La Lazio passa 3-2 a Frosinone | doppietta di Castellanos

(Di sabato 16 marzo 2024)(ITALPRESS) – La, orfana del dimissionario Sarri, ritrova la vittoria sul campo del, battuto per 3-2 e, seppur a distanza, continua a coltivare speranze europee mentre, per la squadra di Di Francesco, è notte fonda per un successo che manca ormai da fine gennaio e l’incubo retrocessione sempre più presente. E’ ila fare la partita fin dall’avvio, tanto da avere subito una grande occasione di testa con Cheddira che si divora il vantaggio. E’ solo questione di minuti perchè la squadra di Di Francesco si riscatta subito; stavolta è Lirola a colpire con la fronte, ma il risultato è nettamente diverso visto che la palla si insacca vicino al palo alle spalle di Mandas per il vantaggio dei padroni di casa. Lanon riesce a reagire, ma il lampo che ridà vita alla ...

