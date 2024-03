La hostess preme un tasto per sbaglio e l’aereo precipita | terrore negli Usa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 16 marzo 2024) Unpremuto accidentalmente in cabina di pilotaggio da un’assistente di volo potrebbe essere alla base dell’incidente assurdo che ha coinvolto un Boeing 787 della Latam, causando 50 feriti a bordo dopo cheè improvvisamente sceso di circa 500 metri in trenta secondi. Questa è la notizia riportata dal quotidiano Wall Street Journal, che cita fonti anonime di funzionari statunitensi del settore informati delle indagini preliminari in corso. L’assistente di volo avrebbe premuto inavvertitamente un interruttore situato sul retro della poltrona del pilota mentre serviva un pasto in cabina. Questoavrebbe attivato una funzione motorizzata per spingere il sedile in avanti verso i comandi del, causando il ribassamento del muso del. Tuttavia, normalmente tale interruttore ...