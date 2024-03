(Di sabato 16 marzo 2024) Laè stata la grande opportunità seguita alla caduta del Muro e alla fine del Mondo diviso in blocchi

Marco Magnani , economista Luiss Roma e Università Cattolica Milano, manda in libreria Il Grande Scollamento. Timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione (Bocconi University Press). Il ... (ilfattoquotidiano)

In uno scenario caratterizzato da una crescente Instabilità geopolitica , significativi rischi di deglobalizzazione e possibili frammentazioni delle catene produttive, le previsioni di crescita ... (quifinanza)

TESTO di Andrea De Tommasi della Redazione dell’ASviS La liberalizzazione degli scambi ha deluso: non ha favorito i valori democratici e ha creato maggiori diseguaglianze. Per correggerla servono ... (ildenaro)

La globalizzazione sta finendo. E saremo più poveri

La globalizzazione è stata la grande opportunità seguita alla caduta del Muro e alla fine del Mondo diviso in blocchi. Ha generato una crescita costante della ricchezza mondiale ma soprattutto una sua ...ilgiornale

C'è la deglobalizzazione e non c'è da essere felici: perdiamo il 10% del nostro benessere. Parola di Panetta: Per il governatore di Banca d'Italia il declino della globalizzazione non è un processo irreversibile. Serve più multilateralismo. Altrimenti i primi a ...huffingtonpost

Panetta, 'l'Italia rischia la trappola della bassa crescita': "L'economia italiana, nonostante i suoi problemi strutturali ha mostrato il suo potenziale emergendo dalla pandemia Covid con una ripresa eccezionalmente forte" ma "la globalizzazione sta ora facendo ...ansa