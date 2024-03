La gaffe di Photoshop di Kate Middleton derisa da fonti vicine a Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 16 marzo 2024)Markle e al principesono intervenute sulla questione del fotoritocco di. La principessa del Galles, che aveva pubblicato uno scatto di famiglia nel tentativo di mettere a tacere i complotti, si è trovata al centro di una bufera mediatica. L’opinione pubblica non ha perdonato l’errore della futura regina, che si è scusata pubblicamente. Sulla questione sono intervenute anche vociai duchi di Sussex. Parlando in esclusiva a Page Six, una fonte molto vicina al principee aMarkle, ha affermato che la coppia non avrebbe mai commesso un errore di tale portata. Ha aggiunto che i reali britannici che vivono in America sarebbero stati “annientati” se avessero pubblicato immagini ...