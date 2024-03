La funivia in città può battere il traffico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 16 marzo 2024) Fa muovere migliaia di persone ogni ora, sostituendo o integrando i mezzi pubblici e privati. È una soluzione sostenibile, più economica e poco invasiva da costruire. Lo spiega Georg Gufler, Ceo di Doppelmayr Italia, azienda leader mondiale nel trasporto su fune. La mobilità urbana del futuro è appesa a un filo: servono strategie urgenti per evitare che lefiniscano soffocate dale dall’inquinamento, come già sta accadendo in tanti Paesi. Ma la mobilità è appesa a un filo anche in senso letterale: il trasporto su fune può essere una via funzionale, economicamente virtuosa, per spostare le persone da un quartiere all’altro, riducendo gli ingorghi e le emissioni. Il tema sarà al centro del convegno «Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo», in programma all’hotel Park Hyatt di ...