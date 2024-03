La frana di Ariano Irpino ha spaccato in due l’Italia che usa il treno Biglietti aerei per Pasqua a prezzi altissimi

(Di sabato 16 marzo 2024) Lache ha tagliato in due i collegamenti ferroviari a partire dalla provincia di Avellino si ripercuote a cascata su tutt'Italia: disagi per i pendolari e per chi viaggia nel periodo di

Di seguito la comunicazione di treni talia: La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un inconveniente tecnico alla linea causato da un movimento franoso. Ancora in corso ... (noinotizie)

Frana in Campania, stop ai treni Roma-Bari per un mese. E crescono i prezzi degli aerei

Una frana il 12 marzo ha interessato la galleria Starza, causando un dissesto per circa 250 metri nel tratto tra Ariano Irpino e Montecalvo, provocando un notevole rallentamento nei collegamenti tra ...tg24.sky

Treni, la linea Roma Bari tagliata a metà da una frana. Via Crucis sui binari per i fuorisede pugliesi: Tutta colpa di una frana verificatasi lo scorso 12 marzo tra Ariano Irpino e Montecalvo, in Campania e che, di fatto, ha spezzato in due la tratta. Un dissesto di 250 metri il cui ripristino ...romatoday

La circolazione del treni tra Foggia e Benevento sarà sospesa o limitata per almeno un mese a causa di una frana: Dal pomeriggio di martedì è sospesa la circolazione dei treni tra Foggia e Benevento, a causa di una frana tra Ariano Iripino e Montecalvo, in Campania. Rete ferroviaria italiana (RFI) ha detto che i ...ilpost