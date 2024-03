La Feltrinelli nasconde Vannacci | il libro rimosso dagli scaffali

(Di sabato 16 marzo 2024)“censurato”. O meglio: nascosto. Il nuovodel generale, “Il coraggio vince”, è introvabile e non perché abbia fatto il botto di vendite come “Il mondo al contrario”. Ma perché nelle librerie, per “scelta aziendale” non viene esposto né in vetrina, né tra le ultime novità né sugli. A riportare la notizia è l’Adnkronos che ha rilevato la difficoltà nell’acquistare copie dell’opera nelle librerie della catena, uno dei colossi della distribuzione editoriale italiana. A tale proposito, alcuni dipendenti di negozi a Roma hanno indicato una “scelta aziendale” come motivo della mancata esposizione del, pur sottolineando la disponibilità dello stesso su richiesta del cliente. Per averlo, insomma, bisogna chiederlo espressamente ai commessi o ...

"E' sintomatico dell'epoca nella quale viviamo: ciò che è ritenuto scomodo o comunque non intonato con il pensiero dominante viene in qualche modo censura to, se non fisicamente, almeno ..."

La Feltrinelli boicotta Vannacci: l’ultimo libro del generale è solo su richiesta

non solo non lo espose in evidenza ma addirittura – fece notare il direttore de Il Giornale – “avevano solo due o tre copie nascoste in un angolo”. Fece più scalpore la polemica tra Salvini e la ...ilfaroonline

