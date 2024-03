La diretta di Galles-Italia al Sei Nazioni di rugby | prima meta gallese | calcio di Garbisi e di Page-Relo Diretta 7-24

(Di sabato 16 marzo 2024) Partita decisiva per gli azzurri che con una bella vittoria potrebbero anche piazzarsi al terzo posto, ma che con una brutta sconfitta finirebbero ultimi

A Cardiff quinto e ultimo turno del Sei Nazioni : la sfida al Galles vale dal terzo al sesto posto . Primo tempo Una meta e due calci di punizione: poca spesa e molta resa per gli azzurri mai... (ilmessaggero)

La DIRETTA testuale LIVE di Galles-Italia , partita valevole per il quinto ed ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby maschile . Gli uomini di Gonzalo Quesada, dopo la splendida vittoria ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67?- Pasticcio del nuovo entrato Martin, che commette in avanti sulla costruzione dalla rimessa laterale. Pallone importantissimo a disposizione ... (oasport)

Scocca “l’undicesima ora” per la Corona britannica: cosa sta accadendo e come mai potrebbe essere la fine di tutto

Quello che sta accadendo oggi, con il principe del Galles in giro, a singhiozzo, che sfoggia sorrisi e “serenità” ed il re malato di cancro che cerca di mostrarsi per coprire l’assenza dell’altra, non ...ilfattoquotidiano

La diretta di Galles Italia al Sei Nazioni di rugby: Quesada schiera Pani al posto di Capuozzo: Ore 13:23 - Dal terzo al sesto posto Nell’ultimo match dell’edizione 2024 gli azzurri sono ospiti di un Galles ancora ultimo in classifica con tutte sconfitte. Tuttavia dato il punteggio del Sei ...corriere

la sfida vale dal terzo al sesto posto: 0-3 Marcatori 5' 0-3 c.p. Garbisi L'attesa CARDIFF Paolo Garbisi guarda i pali, guarda il pallone che, no, non scivola dal tee ...ilmessaggero