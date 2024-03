La diretta di Galles-Italia al Sei Nazioni di rugby | due calci di Garbisi | meta di Ioanie Diretta 0-11

Partita decisiva per gli azzurri che con una bella vittoria potrebbero anche piazzarsi al terzo posto, ma che con una brutta sconfitta finirebbero ultimi (corriere)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7?- Non sbaglia Paolo Garbisi! Galles 0 Italia 3. 6?- Ottimo lavoro di Fischetti che costringe al tenuto Williams. calcio di punizione per l’Italia che ... (oasport)