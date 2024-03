La crisi del Mar Rosso passerà dalla diplomazia | ma dopo la prova di forza degli Houthi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 16 marzo 2024) La soluzione alladel Marpassa necessariamente. Lo stesso vale per il conflitto in Yemen, che poi è alla radice della minaccia portata dagli(noti anche come Ansar Allah) alla libertà di navigazione, strumentalizzando la guerra di Gaza. Ora che nel dibattito pubblico occidentale il tema dellainizia ad affacciarsi – come alternativa allo strumento militare o, più realisticamente, come binario parallelo d’azione — c’è un elemento da considerare. E non è per noi rassicurante: il negoziato regionale già in corso non può che consolidare la posizione. In Yemen e nel Mar. Come ha confermato pochi giorni fa il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Jasem ...