Kvaratskhelia | “A Napoli ho realizzato un sogno I tifosi sono fantastici “

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 16 marzo 2024) Khvicha, nuovo volto di Adidas e calciatore del, esprime la sua felicità per l’esperienza in azzurro e parla del rapporto coi. NOTIZIE CALCIO– Khvichaha rilasciato un’intervista come nuovo volto della linea “Generation Pred” di Adidas, toccando vari temi legati alla sua esperienza da calciatore del. L’emozione di vestire Adidas “È un privilegio far parte di questo brand, non avrei mai immaginato di esserne un volto” ha affermato il georgiano, entusiasta di indossare le nuove Predator come Zidane e altre leggende. Idelsi è soffermato sul rapporto coiazzurri: “...