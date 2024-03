Kinds of Kindness | il nuovo film di Lanthimos arriva a giugno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 marzo 2024)ofè il titolo deldel regista greco Yorgos, in arrivo nelle sale americane a. Sarà distribuito da Searchlight sul suolo statunitense che lo ha aggiunto al calendario delle uscite al 21. E anche se la trama non è stata ancora svelata,ofdovrebbe essere unantologico che riunisce la Stone con i suoi co-protagonisti di Povere Creature! Willem Dafoe e Margaret Qualley. Così come con l’attore de La Favorita Joe Alwyn. Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer e Mamoudou Athie completano un cast di stelle.ha scritto la sceneggiatura insieme a Efthimis Filippou, con il quale ha co-sceneggiato tre altri suoi titoli: The ...