Kate e William | le voci sul divorzio Dall' America | Cosa sarebbe successo con Meghan

(Di sabato 16 marzo 2024) "Stanno per divorziare". Altro che foto ritoccata con Photoshop, il vero problema per la Casa reale inglese è quello che c'è dietro: vale a dire l'ombra di una gravissima crisi coniugale tra l'erede al trono britannicoe la principessaMiddleton. Il foto-gate, con la futura regina che avrebbe ingenuamente ritoccato una foto pubblicata su Instagram per renderla più "perfetta" (un peccato veniale), avrebbe provato ulteriormente la Middleton, secondo quanto riferisce il tabloid Daily Mail. Soprattutto perché la vicenda si inserisce in un quadro generale delicatissimo. Il Re Carlo è alle prese con le terapie per curare il tumore diagnosticatogli negli stessi giorni la nuora è stata operata all'addome. Quale sia il vero problema di salute dinon si sa, com'è avvolta dal mistero la data del suo ritorno in ...