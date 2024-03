Karate | ad Antalya arrivano altre 7 finali per l’Italia | due per l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Va in archivio la seconda giornata della tappa di(Turchia) valevole per la Premier League di2024. Dopo i primi buoni risultati di ieri, oggi il programma prevedeva le ultime eliminatorie di kata maschile e le categorie dei 55, 68 e +68 kg femminili e dei 67 e +84 kg maschili. La pattuglia italiana ha messo a segno risultati di grandissimo livello. Dopo le dueconquistate ieri, ne7 dalla giornata odierna e saranno 9 in tutto isti che domani si giocheranno una medaglia. Di queste due saranno per la medaglia d’oro. Luca Maresca nei 67 kg e Viola Lallo nei 55 kg hanno conquistato la finale per, sconfiggendo in semifinale il turco Omer Ozer e l’algerina Louiza Abouriche. Per la medaglia di bronzo, invece, combatteranno ...