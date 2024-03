Juventus su Gudmundsson | tutta la verità E il Genoa fissa il prezzo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-03-16 00:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell'ultima notizia pubblicata da CM.com: Trenta milioni. Per cominciare. È questo il messaggio lanciato dalla dirigenza dela tutto il mercato. Quindi anche alla Juve. Poco importa se per portare Albertall'ombra della lanterna son bastati pochi euro più di un milione, il suo contratto con l'Az era in scadenza e comunque le scommesse vinte poi vanno premiate. Poco importa se già a gennaio, con il prezzo in bella mostra, alla fine nessuna offerta si sia realmente avvicinata alla valutazione proposta (anzi imposta) dal. Oggi il club rossoblù è sano, ha un progetto di crescita chiaro, può decidere di vendere i propri gioielli ma anche di imporre le proprie condizioni di partenza. Perciò,...