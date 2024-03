Juventus-Genoa | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 16 marzo 2024)è una partita della ventinovesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, diretta tv e. La qualificazione al prossimo Mondiale per Club, diventata ufficiale dopo il naufragio del Napoli in Champions League contro il Barcellona, è stata forse l’unica buona notizia nell’ultimo mese e mezzo per unache in campo continua a stentare. Milik – IlVeggente.it (Lapresse)I bianconeri una settimana fa hanno mancato l’appuntamento con i tre punti anche contro l’Atalanta: la difesa si è riscoperta nuovamente fragile – l’ultimo clean sheet risale allo scorso gennaio – e la Dea, dopo essere stata ribaltata dai gol di Cambiaso e Milik ha trovato la rete del definitivo 2-2 con l’olandese ...

Giornata di vigilia di gara in casa Juventus. Alle 14:00 di oggi, sabato 16 marzo Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare il match contro il Genoa. Una vigilia non come ... (sportface)

Come ogni weekend che si rispetti, anche la Domenica mostrerà molte insidie. Ma dove vedere Juventus-Genoa ? Scopriamolo in questo articolo I diritti televisivi sono parte integrante di questa ... (tuttotek)

Quando il Genoa a gennaio ha venduto Dragusin al Tottenham in molti pensavano potesse arrivare un nuovo titolare per sostituire il difensore... (calciomercato)

MERCATO - Juventus, tutto fatto per il rinnovo di Rugani

Tutto fatto per il rinnovo di Daniele Rugani con la Juventus. Il centrale ex Cagliari, in scadenza a giugno, prolungherà con i bianconeri fino al 2026 con opzione per un'altra stagione. Acquistato dal ...napolimagazine

GUDMUNDSSON, Duello di mercato Inter-Juve. Il Genoa...: Albert Gudmundsson è pronto a innescare un vero e proprio duello di mercato tra Inter e Juventus. Secondo Tuttosport infatti, sia i bianconeri che i nerazzurri sarebbero sulle tracce ...firenzeviola

TJ - CAGLIARI-Juventus PRIMAVERA 1-0, Achur decide il match, playoff sempre più lontani per i bianconeri: 90'+5 - Finisce qui!! Il Cagliari batte 1-0 la Juventus e si porta all'ottavo posto in classifica con 36 punti, permettendosi di poter ancora sognare i playoff. Buio pesto, invece, per ...tuttojuve