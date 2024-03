Juventus-Genoa | probabili formazioni | orario e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Torino, 16 marzo 2024 - Laper riprendere confidenza con la vittoria, che manca dal 25 gennaio (unico successo bianconero nelle ultime sette uscite). Ilper interrompere la striscia negativa, fatta di due ko consecutivi. All'Allianz Stadium, in occasione del lunch match della 29° giornata, va in scena la sfida fra la Vecchia Signora e il Grifone. I precedenti Si tratterà del 112° match tra le due società in Serie A: i piemontesi guidano il bilancio con 67 vittorie contro le 22 dei liguri, con 22 pareggi a completare il quadro. I rossoblù sono rimasti imbattuto nelle ultime due sfide contro Madama nel massimo campionato (1V, 1N) e non registra una serie senza sconfitte più lunga contro la Vecchia Signora da un periodo compreso tra febbraio 1990 e ottobre 1991 (serie di quattro in quel caso). La gara di andata tra ...