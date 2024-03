Juventus-Genoa | Allegri in conferenza stampa | orario | tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Giornata di vigilia di gara in casa. Alle 14:00 di oggi, sabato 16 marzo Massimilianoparlerà inper presentare il match contro il. Una vigilia non come un’altra per i bianconeri, che sono entrati in un ritiro definito non punitivo. Un modo per alzare ancora di più la guardia in una partita che può presentare insidie. Venerdì la squadra si è allenata nel pomeriggio, concentrandosi sullo sviluppo della manovra con un focus sulle conclusioni. Poi spazio al lavoro diviso per reparti: i difensori si sono concentrati sui cross, i centrocampisti e gli attaccanti sulle conclusioni al termine di scambi. La squadra sabato sera ha cenato e pernottato al JHotel e così farà stasera. Massimilianotoccherà anche questo tema, ma non solo. Tra gli ...