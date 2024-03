Juventus-Genoa | Allegri | “Il Mondiale per club sarà un’avventura bellissima Milik ha avuto un problema”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) “Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, consapevoli del momento che stiamo attraversando. Abbiamo lavorato bene e ieri siamo rimasti in Continassa perché conosciamo l’importanza della partita.haun problemino e ha ancora fastidio, va rivalutato dopo la sosta. Perin rientra a disposizione, come De Sciglio. Rabiot uguale. Bisogna vedere le cose in maniera positiva”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della, Massimilianoalla vigilia della sfida casalinga contro ilin Serie A. La Juve è terza in classifica ed è lontana dalla vetta occupata dall’Inter, ma è anche distante anche dalle rivali per il quarto posto: “Non bisogna guardare né davanti né di dietro – dice il tecnico bianconero -. Dobbiamo riprendere il cammino che deve portarci fino alla fine”. La ...