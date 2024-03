Juventus | Allegri | «Vi svelo le condizioni di Milik e Rabiot»

(Di sabato 16 marzo 2024) Massimiliano, allenatore della, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita contro il Genoa Massimiliano, tecnico della, ha tenuto la consueta conferenza stampa prima del match della 29esima giornata con il Genoa. Ecco le sue parole. COME STA IL GRUPPO «Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, coscienti del momento che stiamo attraversando. Ieri siamo rimasti in Continassa perchè sappiamo l’importanza del momento e abbiamo lavorato bene Abbiamo persoieri nell’allenamento, oggi aveva ancora fastidio e andrà rivalutato dopo la sosta. Perin e De Sciglio a disposizione, come: vediamo le cose in maniera positiva». RITIRO «No, ho parlato con la squadra e insieme abbiamo deciso di stare alla Continassa insieme perchè è ...

