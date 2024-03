Juventus | Allegri rispolvera Kostic | i possibili sostituti sul mercato

(Di sabato 16 marzo 2024) "Filippuò giocare". Massimilianoannuncia in conferenza stampa il ritorno in campo dell'esterno serbo,...

Massimiliano Allegri ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita interna contro il Genoa . Ecco chi manca e chi recupera Massimiliano Allegri ha reso noti i convocati in vista della ... (calcionews24)

E’ vigilia di campionato in casa Juventus nel match della 29ª giornata del campionato di Serie A contro il Genoa. Un solo risultato a disposizione per Allegri dopo le ultime prestazioni molto ... (calcioweb.eu)

Match all'ora di pranzo per la Juventus , che domani 17 marzo alle 12.30 ospita il Genoa all'Allianz Stadium. Queste la lista dei Convocati ,... (calciomercato)

Ritiro Juventus, come andò un anno fa Allegri ritrovò un super filotto, cosa dice lo storico

La Juventus ha deciso di ricorrere al ritiro dopo un periodo di risultati altalenanti e di prestazioni deludenti. Il richiamo dei giocatori da parte del mister Allegri, che ha convocato i suoi ragazzi ...ilbianconero

Juve, Giuntoli monitora Thiago Motta, ma Allegri potrebbe restare fino alla scadenza: Dopo l'addio di Italiano alla Fiorentina al termine di questa stagione, Calciomercato.com ha fatto il punto sulla situazione panchine per le big. Tra certezze, come la permanenza di ...tuttojuve

Fiato sospeso Juventus: lampo dalla Premier per il pupillo di Giuntoli: Inutile ribadire come il rebus Allegri sia ancora lontano da una soluzione definitiva ... si potrebbero creare i presupposti per imbastire una vera e propria asta. Calciomercato Juventus, il Brentford ...calciomercato