Juventus | Allegri | 'Milik out | Rabiot non ha i 90 minuti Futuro? Ho un anno di contratto | penso agli obiettivi'

Alle 14:00 di oggi, sabato 16 marzo Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match Juventus-Genoa , in programma domenica 17 marzo alle ore 12:30 e valido per la ... (sportface)

Giornata di vigilia di gara in casa Juventus. Alle 14:00 di oggi, sabato 16 marzo Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare il match contro il Genoa. Una vigilia non come ... (sportface)

JUVENTUS - Milik out contro il Genoa a causa di un problema muscolare

La Juve perde Milik: l'attaccante polacco ha accusato un problema muscolare in allenamento e non sarà a disposizione per il match contro il Genoa. Come annunciato da Allegri, le sue condizioni verrann ...napolimagazine

Juve, Allegri: "La Coppa Italia è l'obiettivo. Infortunio per Milik, su Rabiot...": Giorno di vigilia per Juventus - Genoa. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che ha parlato della situazione di alcuni giocatori infortuni in vista ...lalaziosiamonoi

Juventus, Allegri: "Sono sereno, ho ancora un anno di contratto": Alla vigilia della partita l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri presenterà la partita in conferenza stampa. Inizio previsto per le 14:00 di oggi, sabato 16 marzo 2024. La conferenza sarà ...gianlucadimarzio