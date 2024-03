Juve | ag De Winter | 'A breve sarà riscattato dal Genoa Ecco cosa manca'

Ci sono 8 milioni più 2 di bonus in arrivo per la Juventus . sono quelli che il Genoa dovrà pagare quando Koni De Winter disputerà... (calciomercato)

Lunga intervista sulle frequenze di Radio Tv Serie A per il difensore del Genoa Koni De Winter . Il giovane belga, arrivato in estate d alla Ju... (calciomercato)

Si avvicina il momento del riscatto per Koni De Winter . Il difensore belga del Genoa presto diverrà a tutti gli effetti un giocatore... (calciomercato)

TS - L'Inter lavora sul nuovo reparto d'attacco: spunta Gudmundsson

Taremi è un affare già definito, ma l'Inter continua a muoversi per l'attacco del futuro. Detto che ci sono valutazioni in corso su Carboni come eventuale quinta punta, resta ...fcinternews

CDS - Il Napoli di Spalletti o l'Inter di Inzaghi Il Corriere vota gli azzurri scudettati: Il Corriere dello Sport dedica spazio al confronto tra il Napoli di Spalletti, dominatore dello scorso campionato, e l'Inter prima in classifica nell'attuale Serie A: "Meglio il Napoli, seppur di poco ...napolimagazine

Gazetta - Domani esame Juve per l’obiettivo Gudmundsson: Su Gazzetta: toccherà ad Albert Gudmundsson superare l’esame Stadium. L’islandese, resta un obiettivo, tra gli altri piacciono Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio, il gioiellino Sudakov dello ...tuttojuve