Joe Dante dirigerà il suo primo film dopo 10 anni

Banana Joe, Rete 4/ Bud Spencer ingenuo gigante nel film di Steno, oggi, sabato 16 marzo 2024

Banana Joe, in onda oggi, sabato 16 marzo, su Rete 4 alle 21,20, è una commedia di Steno con Bud Spencer: divertimento assicurato.ilsussidiario

La piccola bottega degli orrori, Joe Dante alla regia di un nuovo reboot: Un nuovo reboot cinematografico dell’iconico La Piccola Bottega degli Orrori è in arrivo, questa volta con il regista di Gremlins Joe Dante e il produttore originale Roger Corman alla guida. Il film ...cinemaserietv

Usa, decine di parlamentari si appellano a Biden per la riduzione del danno: “ Secondo i dati dei Centers for disease control and prevention, in passato solo un fumatore adulto su dieci smetteva di fumare. Questi consumatori meritano di avere a disposizione prodotti alternativ ...sigmagazine