Jesina Calcio giovanile | Nicolò Coppari in prova a Rimini

(Di sabato 16 marzo 2024) Il giovane difensore classe 2008 sarà la prossima settimana osservato speciale dei tecnici delJESI, 16 marzo 2024 –inal, club che milita in serie C dall’illustre blasone. Il giovane calciatore della, classe 2008, sarà la prossima settimana dal 19 al 20 marzo per un provino sotto osservazione del club romagnolo.si sta mettendo in evidenza nel campionato regionale Allievi Under 17, ha anche debuttato nella formazi0ne Juniores, nel ruolo di difensore e realizzato fino a questo momento 3 reti. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.