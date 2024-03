Jesi sogna | non svegliatela | Vogliamo restare in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Quarto posto in classifica praticamente blindato: Marcello Ghizzinardi, a sei giornate dalle fine della stagione regolare siete dove volevate, pensavate o speravate di essere? "Soltanto un sogno che si avvera, ognuno può dire quello che vuole, noi non l’avevamo minimamente messo in preventivo – non perde l’aplomb il coach delle General Contractor – siamo andati ogni oltre rosea previsione solo io aspetterei a parlare di posto blindato, mancano sei partite una più complicata dell’altra". Un pregio da riconoscere alla sua squadra. "La capacità di fare gruppo, il piacere di stare insieme: ci sono stati momenti difficili, altri ce ne saranno, ma la voglia di crescere e di migliorarsi che vedo in questi ragazzi ha sempre rappresentato un valore aggiunto importante". Momento complicato anche in infermeria. Come stanno gli acciaccati? "Non benissimo, questo è l’unico tasto dolente, a ...